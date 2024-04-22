3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde S.U. isimli kadın “Azat” takma adı kullanan G.E. isimli şahıs tarafından kaçırıldı. Yakınları, kadının kaçırıldığı adrese gitti. Bu sırada şüpheli şahsın silah ile ateş açınca karşı taraf da silahlarını çekti.

Sokakta çatışma çıkarken kavganın ortasında kalan Ada Nur Uzuner (19), kurşunların hedefi oldu. Öte yandan Ada Nur Uzuner'in, 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert S.'nin otomobilinde bulunduğu, bu sırada yolda arkadaşlarıyla karşılaşan Mert S.'nin kaçırılan kadın için olay yerine gittikleri öne sürüldü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Oğlunun yanında kurşunların hedefi olan kadının olay yerinde yaralandığı, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çatışmaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında; ikamet içerisinden ateş eden G.E. isimli şüpheli şahıs operasyonla yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen H.U., H.Ç., H.Ö., K.Ç., S.K., S.F., M.S. isimli şahıslar ve Z.U., S.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı.