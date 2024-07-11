3 yıl boyunca tasarladı. Hasat süresini yüzde 40 azalttı

190 bin lira verdi. Hasat süresini düşürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Alkan, geliştirdiği asansör sistemiyle meyve hasat süresini yüzde 40 oranında kısalttı ve mevsimlik işçi sayısını yarıya düşürdü.

Mehmet Alkan, üç yıl boyunca zihninde tasarladığı sistemi 15 gün içinde hayata geçirdi. Oğlu Kağan Alkan'ın metal atölyesinde montajını yaptığı ve torunu Atlas'ın adını verdiği bu asansörle hasada başlayan Mehmet Alkan, iş yükünü yarı yarıya azalttı.

Mehmet Alkan, tasarladığı asansör hakkında şunları söyledi: "Uzun yıllardır işçi bulmakta zorluk çekiyorduk. Ağaca çıktıklarında düşme riski vardı. Bu sorunu çözmek için üç-dört yıldır bir proje üzerinde düşünüyordum. Makine mühendisi gelinime projemi anlattım ve onun da katkılarıyla nihai kararımızı verdik. Asansör 3 metre yüksekliğinde ve 4 kişiyi taşıyabiliyor. Yanları açılıp 3 metreye kadar yükselebiliyor. Kafamda tasarladığım bu asansörü yapmaya karar verdik ve sonunda başardık. İşçiler de bu asansörden çok memnun kaldılar. Düşme tehlikesi olmadan, yorulmadan çalışabiliyorlar. Bu sistemle yüzde 60 işçi tasarrufu sağladık. Daha önce 48 yevmiye öderken, şimdi 25 yevmiye ile işi tamamladık. Oğlum amatör kaynak makinesi ile bu işi yaptı ve projenin tamamlanması 15 gün sürdü. İlk denememizde başarılı olamadık, bazı yerlerde sorunlar yaşadık ama sonunda başardık. Şimdi çok rahatız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok emek harcadık."

Mehmet Alkan, asansörü 190 bin liraya mal ettiğini belirtti ve şunları ekledi: "Birçok kişi bu asansörü nasıl yaptığımızı sordu. Oğlumla konuşmalarını tavsiye ettim. Bu benim yıllardır hayalimdi ve gayet rahat oldu. Eşim bile bu asansöre hayran kaldı ve vişne ağacındaki meyveleri toplamak için asansörü kullanmak istedi"