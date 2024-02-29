3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Kaynak: AA
3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 senede Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA) üzerinden hurdaya ayrılan 9 bin 836 araç, çevre lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Buna göre Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA sistemiyle, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri bulunan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1) ve azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları (N1) kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların, çevre lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.
Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi maksadıyla Bakanlıktan çevre lisansı veya il müdürlüğünden teslim yeri uygunluk yazısı almış tesislerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanması da zorunlu hale geliyor. Buna göre hurda araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor.
ÖTA teslim yerleri ve ÖTA geçici depolama alanları tarafından sahiplerinden toplanan ömrünü tamamlamış araçlar, tehlikeli atıklarından arındırma, sökme, parçalama ve ayrıştırma işlemlerine tabi tutuluyor.

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