30 Ağustos resepsiyonunda Türk bayrağını asmayı unuttular

Kenan KAYHAN / TOKAT / YENİÇAĞ

Tokat’ta Valilik tarafından gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun yapıldığı otele Türk bayrağının asılmadığını gören gazetecilerin, görüntü almasının hemen ardından yetkililer apar topar bayrak astılar.

Tokat Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla DEDEMAN Otelde resepsiyon verildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklünün ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon siyasiler, bürokratlar, askeri erkan, Emniyet teşkilatı Belediye Başkanları STK lar ve halkın katılımı ile gerçekleştirildi.

Tokat Valiliğinin düzenlediği resepsiyon öncesi DEDEMAN Oteline Türk bayrağının asılmaması dikkat çekti. Davete gelen basın mensuplarının dikkati üzerine görüntü alınan otel duvarına resepsiyon çıkışında bayrak asıldığı görüldü.

Milli mücadelenin en önemli ayaklarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramında, Tokat Valiliğin Resepsiyonun yapıldığı DEDEMAN Otelinin bu detayı görmezden gelmesi davete gelen vatandaşların tepkisini çekerken, akıllara bu olayda İhmal Mİ? Kasıt mı? var diye sorguladılar.