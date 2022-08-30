30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 30 Ağustos töreninde bir emeklinin feryadı. Açız diyerek AKP’li vekilleri sordu. Apar topar uzaklaştırdılar

30 Ağustos töreninde bir emeklinin feryadı. Açız diyerek AKP’li vekilleri sordu. Apar topar uzaklaştırdılar

Zonguldak'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, AKP'li milletvekillerine ulaşmak isteyip "Onlar yüzünden karnımız aç geziyoruz" diyen bir vatandaş polisler tarafından alandan çıkarıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:59
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:06
Takip Et

30 Ağustos töreninde Zonguldak'ta emekli bir vatandaş açız diyerek AKP’li vekilleri sordu

30 Ağustos töreninde bir emeklinin feryadı. Açız diyerek AKP’li vekilleri sordu. Apar topar uzaklaştırdılar
+
Aa
-

Cumhuriyet’in ilk vilayeti Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Zonguldak'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, AKP'li milletvekillerine ulaşmak isteyip "onlar yüzünden karnımız aç geziyoruz" diyen bir vatandaş polisler tarafından alandan çıkarıldı.

Yerel Pusula gazetesinin aktardığına göre, Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine emekli bir vatandaşın protestosu damga vurdu.

Tören alanına gelen vatandaş, AKP'li milletvekillerine ulaşmak istedi.

İsmi öğrenilemeyen vatanaş alanda "Nerede o AKP Milletvekilleri, onlar yüzünden karnımız aç geziyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Ancak polislerin müdahale ettiği vatandaş tören alanından çıkarıldı.

TÖREN YAPILDI

Öte yandan, Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz; beraberindeki protokol üyeleri ile birlinde tebrikleri kabul etti.

Zafer Bayramı kutlama törenleri geçit töreni ile devam etti. Fevzipaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiir okundu.

Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan; törene katılanların bayramını tebrik etti. Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı törende konuşma yaptı. Kafalı, 100 yıl önce bugün topyekûn varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Vali Mustafa Tutulmaz Türk Polis Teşkilatı’nı, madencileri, öğrencileri, komandoları selamladı. Geçit töreninin ardından kutlama programı sona erdi. Türkiye Cumhuriyetinin İlk İli Zonguldak; 1 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat- ı Esasiye Kanunu' nun 60. maddesine göre sancaklar kaldırılınca Vilayet yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Çıplak Vatandaş
30.08.2022 14:32
3Y halen ortada durduğu için açım demek yok sabır şükür var oysa devleti yönetenlerin asli görevi milletin refahını huzurunu ve adaleti sağlamaktır  
 
eyvah çarpılacaz
30.08.2022 14:10
amca yeni Türkiye'yi çözememiş.. Allah istediği için açsın amca, kul ne yapabilir..  
 
Tahsin Er
30.08.2022 14:08
Az kaldı ÇEKTİRİP gidecekler. Umarım o zamana kadar yüzde 30-35 oyunu değiştirir. Ulan bugün bile doğruları, gerçekleri göremeyecesiviz, ne zamam göreceksiniz be...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
3
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
4
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
5
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
6
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
﻿Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
﻿Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
﻿Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
﻿Konya'da klasik otomobilli Zafer Bayramı kutlaması
﻿Konya'da klasik otomobilli Zafer Bayramı kutlaması
﻿Konya'da klasik otomobilli Zafer Bayramı kutlaması
﻿Osmaniye'de uçurumdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
﻿Osmaniye'de uçurumdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
﻿Osmaniye'de uçurumdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi personel alacak
﻿Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi personel alacak
﻿Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿Belçika'da enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık yüzde 9.94'le Türkiye enflasyonunun yaklaşık 8'de 1'i kadardı
﻿Belçika'da enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık yüzde 9.94'le Türkiye enflasyonunun yaklaşık 8'de 1'i kadardı
﻿Belçika'da enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık yüzde 9.94'le Türkiye enflasyonunun yaklaşık 8'de 1'i kadardı
﻿SpaceX'in logosundaki X'in sırrını Elon Musk açıkladı
﻿SpaceX'in logosundaki X'in sırrını Elon Musk açıkladı
﻿SpaceX'in logosundaki X'in sırrını Elon Musk açıkladı
﻿Liverpool'dan 9 yedi yollar ayrıldı
﻿Liverpool'dan 9 yedi yollar ayrıldı
﻿Liverpool'dan 9 yedi yollar ayrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.