30 ilde aranıyordu buzdolabının arkasında yakalandı

İHA'nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşyaları çalmak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından aranan kişi takibe alındı.

Hakkında Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan ve Diyarbakır olmak üzere 30 il tarafından 95 ayrı yakalama emri ile aranan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin evine baskın düzenlendi.

İkametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanan H.Ç. kıskıvrak akalandı. Dolap arkasında yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.