30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak

Sıfır Atık Projesi, Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülüyor. Bu proje kapsamında yeni bir genelge yayımlanmış ve bina, yerleşke ve mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sistemi, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulacak. Ayrıca sıfır atık yönetim sistemini kurmayan, kursa bile sıfır atık belgesi almayan veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin şekilde uygulamayan bina ve yerleşkelerle mahalli idarelerde sistemle ilgili eksikliklerin giderilmesi için gerekli denetim ve takip yapılacak. Bu kapsamda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla kutlama etkinlikleri düzenlenecektir.

Bu önemli projenin başarıyla uygulanması, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına hepimizin katkısıyla mümkün olacak.

Sıfır Atık Projesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun en aza indirilmesini ve mevcut atıkların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesini hedefleyen bütünsel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına bireylerin, kurumların ve toplumların üzerine düşen sorumlulukları vurgular.