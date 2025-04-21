30 sahada 360 maç: Antalya’da futbol şöleni

Antalya, dünya futbolunun geleceğine yön verecek genç yetenekleri ağırladı. Selectum Junior World Cup Antalya 2025, Antalya Valiliği himayesinde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Belek’te başlayan, finalleri Titanic Mardan Stadyumu’nda oynanan turnuva, 5 kıtadan 28 ülkeden 300’den fazla takımı bir araya getirdi. U9-U15 yaş kategorilerinde 3 binden fazla genç futbolcu, 30 çim sahada bir günde 360 maçlık maratonla mücadele etti.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Dinamo Moskova, U-13 ve U-14 kategorilerinde şampiyonluk ipini göğüslerken, Stuttgart U-15’te zirveye ulaştı. Türkiye’den Antalyaspor, U-11’de şampiyon, U-12’de ikinci oldu. Sporting Lizbon U-10’da, Lech Poznan ise U-12’de birincilik kazandı.

Turnuva, sadece başarılarıyla değil, centilmenlik ruhuyla da dikkat çekti. Ankara Kartalları, Rayo Vallecano ve Olimpik Kazakistan gibi takımlar, fair play ödülleriyle spor ahlakının önemini vurguladı.

Selectum Hotels&Resorts’te konaklayan gençler, Skechers Football ve Sensiball WR gibi markaların düzenlediği etkinliklerle eğlenceli bir futbol fuarı atmosferi yaşadı. Organizasyon, spor turizmini de canlandırdı.

DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Papua Yeni Gine’den Portekiz’e uzanan geniş katılımla turnuva, gençlerin kültürler arası bağ kurmasını sağladı. 23 Nisan coşkusuna denk gelen kapanış, adeta bir festival havasında geçti.

Selectum Junior World Cup, genç futbolcuların uluslararası deneyim kazandığı bir vitrin oldu. Antalya, bu organizasyonla dünya futbolunun nabzını tutmaya devam edecek.