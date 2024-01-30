30 sene sonra İstanbul'da aynı tablo

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için geri sayım devam ederken partilerin adayları belli oldu. Adayların belli olması ile birlikte seçim yarışının daha da kızışması bekleniyor.

AKP ile MHP Cumhur İttifakı olarak büyükşehirlerde ortak adaylar çıkarırken Yeniden Refah Partisi henüz kararını açıklamadı.

Öte yandan Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi kendi adayları ile seçime giriyor.

TABLO 1994 SEÇİMNLERİNE BENZETİLDİ

Yerel seçim öncesi ortaya çıkan tablo akıllara 1994’te yapılan yerel seçime benzetildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu seçimdeki tablo 2024’e benzetiliyor.

Erdoğan, Refah Partisi’nin adayı olarak seçimi yüzde 25,169 oranında oy alarak kazanmıştı. ANAP’ın adayı İlhan Kesici ise oyların yüzde 22,14’ünü alırken SHP’nin adayı Zülfü Livaneli ise yüzde 20,3 oranında oy almıştı.

O dönem SHP ve DSP’nin farklı adaylar ile seçime girmesinin Erdoğan’ın seçilmesine neden olduğu ve o dönem yaşananların AKP’nin iktidarının önünün açılmasına neden olduğu belirtiliyor.

ANKARA’DA DA REFAH PARTİSİ KAZANMIŞTI

1994 yılındaki yerel seçimlerde de Refah Partisi’nin adayı kazanmıştı. DYP-SHP koalisyonunun olduğu dönemde Meclis’te muhalefette bulunan Refah Partisi’nin adayı Melih Gökçek, Ankara’da oyların yüzde 27,34’ünü alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. SHP’nin adayı Korel Göymen yüzde 26,89 ile ikinci olurken ANAP’ın adayı Rüştü Yüce ise yüzde 18,65 ile üçüncü olmuştu.

İstanbul ve Ankara’da yaşanan tablo dönem iktidarda bulunan DYP ve SHP tarafından hayal kırıklığı olarak karşılanmıştı.

“AKP’NİN GELİŞİ BÖYLE OLDU”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nasuh Bektaş 1994 seçimlerindeki oy oranlarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“1994 yılı İstanbul ve Ankara yerel seçim sonuçları.

İSTANBUL : RP %25, ANAP %22, SHP %20, DYP %15, DSP % 12, MHP % 1.8, CHP %1.4



ANKARA : RP %27, SHP %26.8, ANAP %18, DYP %8, DSP % 7, MHP % 7, CHP %2

Bugün yaşadığımız AKP’nin gelişi böyle oldu. muhalefet ders alır mı çok aldığını zannetmiyorum. Cumhuriyet için bile bir araya gelmiyorlarsa, ülkemiz adına gidişat hiç hoş değil.”