30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

KAYNAK: AA
30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılış programında, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından Giuseppe Verdi'nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan 3 perdelik "Aida" operası sahnelendi.

Operayı, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile sanatseverler izledi.

Ünlü İtalya orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde sahnelenen ve solistlere Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik ettiği eserde, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, koreografi Sergei Terechenko, ışık tasarımı Giovanni Pirandello imzasını taşıyor. Tarih araştırmalarının Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın yaptığı eserin, rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini üstleniyor.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

BU YIL İKİ OPERA, İKİ KLASİK BALE VE BİR KONSER SUNULACAK

Dünyaca ünlü yabancı solistler katılacağı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde bu yıl iki opera, iki klasik bale ve bir konser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelere taşıdığı büyük prodüksiyonlarından biri olan "Tosca" operası, 8 Eylül Cuma saat 21.00'de sanatseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi, 13 ve 14 Eylül'de, Çaykovski'nin bestelediği "Kuğu Gölü" balesini sahneye taşıyacak.

Festival kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 17 Eylül'de "La Bayadere" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Festival, 21 Eylül'de orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının seslendireceği "Gala Konser" ile kapanış yapacak.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

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