30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Demokrat Parti'nin Meclis'te yeni bir grup kurulacağına yönelik çalışmalar yaptığı iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düşmüştü.

Meclis'te grup kurmak için yirmi milletvekiline ihtiyaç duyuluyor. İki partinin toplam on sekiz milletvekilinin olması sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girdiği iddia edildi.

CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi lideri Babacan'ın geçtiğimiz günlerdeki görüşmesinin de ana konusunun bu olduğu ifade edildi.

Konuyla ilişkin Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt önemli açıklamalarda bulundu. Enginyurt, kurulacak olan grubun 20 milletvekiliyle kalmayacağını iddia etti.

ÖNCÜ DEMOKRAT PARTİ OLACAK

Enginyurt, kurulacak grubun Demokrat Parti öncülüğünde kurulması planlandığını söyleyerek gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı: "Meclis'te grupları olmadığı için konuşamayan, söz alamayan vekiller var. Türkiye'de muhalefet etkili değil. Biz bu açığı kapatmak istiyoruz."

CHP'DEN DE VEKİL VAR

Odatv'nin haberine göre Cemal Enginyurt, DEVA Partisi, Demokrat Parti, CHP, bağımsızlar ve diğer partilerden katılacak vekillerle yaklaşık 30-40 kişilik bir Meclis grubu kurmayı planladıklarını belirtti. Enginyurt, CHP'den bu sayının bir-iki vekil olduğunu altını çizdi, ancak isim vermedi.

“EN AZ 30 VEKİL”

Cemal Enginyurt kurulacak grubun 20 ile sınırlı kalmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Olacaksa güçlü bir grup, güçlü bir muhalefet olsun. En az 30 vekillik bir grup kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca, bu sayı 20 ile sınırlı olsa bir vekil Allah korusun hayatını kaybetse grubun düşmesi söz konusu. Geçmişte şahit olduk. O yüzden daha etkili olması için böyle bir yöntem düşündük."