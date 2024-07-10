30 yaşında Bursaspor'a geri döndü

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'nın raporu doğrultusunda, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig takımı 1461 Trabzon FK'da oynayan Velioğlu ile anlaşma sağlandı.

Vakıfköy Futbol Akademisi'nden çıkan ve deneyimli olan 30 yaşındaki stoper, Karadeniz ekibi ile 2025 yılına dek sözleşmesi olduğu halde, yapılan müzakereler neticesinde transferi için gerekli bonservis işlemleri tamamlandı.

Geçtiğimiz sezon 23 maçta sahaya çıkıp 1 gol kaydeden ve 1,87 metre boyundaki Taha Can Velioğlu, 2010 ile 2013 yılları arasında Bursaspor ile 4 maçta forma giymişti.