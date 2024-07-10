Galatasaray sevinirken Beşiktaş santradan gol attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray sevinirken Beşiktaş santradan gol attı

Attıkları golün sevincini yaşayan Galatasaraylı futbolcular kısa sürede neye uğradığını şaşırdı. Santrayı beklemeden kullanan Beşiktaş boş kaleye orta sahadan tarihi bir bir gol attı.

U-15 Yıldız Kızlar Ligi mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

GOL SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Kıran kırana geçen maçta sarı-kırmızılıların 2. golünden sonra eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci esnasında hakemin santra düdüğü ile sevinçleri kısa sürdü.

SANTRADAN TARİHİN EN KOLAY GOLÜ

Rakip futbolcuların hala kenarda sevinmesini fırsat bilen Beşiktaşlı bir futbolcu santradan boş kaleye attığı şut ile tarihin en kolay gollerinden birini kaydetti.

Tribünden bir taraftarın sosyal medyadan paylaştığı o anlar kısa sürede gündem olurken kullanıcılar Beşiktaşlı futbolcuları fırsatçılığı nedeniyle tebrik etti.

GALATASARAY GALİP GELDİ

Yedikleri bu ilginç gole rağmen Galatasaray karşılaşmadan 3-2 galip geldi.

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