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İzel-Çelik-Ercan'dan 30 yıl sonra ilk konser. 90'lı yıllara damga vurmuşlardı

90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Yıllar sonra Kuruçeşme Açıkhava'da aynı sahnede buluşan İzel-Çelik-Ercan'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:32
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30 yıl sonra ilk konser! İzel-Çelik-Ercan'dan aynı sahnede buluştu

İzel-Çelik-Ercan'dan 30 yıl sonra ilk konser. 90'lı yıllara damga vurmuşlardı
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90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra bir araya geldi. Üç gün üst üste sahneye çıkacak olan grup, ilk konserleri öncesi duygularını dile getirdi. 

"HAYATTA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKACAK GİBİ HEYECANLIYIZ"

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ercan Saatçi  "Gerçekten çok heyecanlıyız. 30 yıl sonra gelen bu güzel tepkilere karşılık verebilmek için çabalıyoruz. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Yıllardır birlikte sahneye çıkmadık, bu akşam ilk olacak." diye konuştu. 

İzel "Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız. Ben, bizi çok seviyorum." dedi. 

 Çelik ise "Söylemek istediklerimizi önceden çalıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk." ifadelerini kullandı.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Konsere unutulmaz şarkıları "Özledim", "İşte Yeniden" ve "Dönmelisin"le başlayan İzel-Çelik-Ercan'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Demet Akbağ, Hakan Altun, Esra Erol, Behzat Uygur ve Sevcan Orhan gibi ünlü isimler de konserde vardı.
 

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