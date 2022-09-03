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İzel-Çelik-Ercan konserinde korkutan anlar! İzel sahnede bir anda yere yığıldı

90'lara damga vuran İzel-Çelik-Ercan 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Grubun Fethiye'deki konserinde korkutan anlar yaşandı. İzel sahnede bir anda fenalaştı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:48
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İzel sahnede fenalaştı! İmdadına Çelik ve Ercan yetişti

İzel-Çelik-Ercan konserinde korkutan anlar! İzel sahnede bir anda yere yığıldı
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90’lı yılların efsanevi grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.
İzel - Çelik - Ercan, ikinci konserleri için Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahneye çıkti. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

YARDIMINA ÇELİK VE ERCAN YETİŞTİ

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel’in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar Fethiye Ölüdeniz 1200 Rakım Sahnesi'nde İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

İzel’in Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği bu yüzden şeker ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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