İzel-Çelik-Ercan konserinde korkutan anlar! İzel sahnede bir anda yere yığıldı

90’lı yılların efsanevi grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.
İzel - Çelik - Ercan, ikinci konserleri için Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahneye çıkti. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.
YARDIMINA ÇELİK VE ERCAN YETİŞTİ
İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel’in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar Fethiye Ölüdeniz 1200 Rakım Sahnesi'nde İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.
İzel’in Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği bu yüzden şeker ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
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