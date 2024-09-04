300 bin istihdam kaybı yaşandı 2 bin şirket kapandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Arpacı, hazır giyim ve tekstil sektöründeki daralmanın sebeplerinin araştırılması ve önlenmesine ilişkin Bakanlıkların ne yaptığını sordu.

CHP’li Arpacı önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“TEKSTİL, TÜRKİYE EKONOMİSİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ”

Tekstil sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli unsurlarından biridir. Uzun yıllardır ülke ekonomisine katkıda bulunan bu sektör; istihdam sağlaması, ihracat kapasitesi ve yerli üretim gücüyle öne çıkmaktadır. Pek çok insana iş olanağı sunan sektör, özellikle kadın istihdamında büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca, ihracat gelirleri sayesinde Türkiye'nin dış ticaret dengesine de olumlu bir etkide bulunmaktadır. Tekstil ürünleri, Türkiye'nin başlıca ihracat kalemlerinden biridir ve ülke ekonomisine döviz kazandırmaktadır.

“300 BİN İSTİHDAM KAYBI YAŞANDI, 2 BİN CİVARINDA ŞİRKET KAPANDI VEYA KÜÇÜLDÜ”

Ancak; Türkiye için önemli sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyim, son yıllarda üretim ve ihracat açısından gerileme yaşamaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri arasında; enflasyona kıyasla düşük kalan döviz kuru, artan enerji ve işçilik maliyetleri, dünya genelindeki ekonomik durgunluk, bunun sonucunda azalan tüketici talebi ve Çin gibi güçlü rakiplerin giderek öne çıkması yer almaktadır. Öte yandan son dönemde Türkiye’den tekstil üreticilerinin, yüksek kur ve Mısır’daki işçilik ve diğer maliyetlerin düşüklüğünden dolayı yatırımlarını Mısır’a taşıdığı gözlenmektedir. İçinde bulunduğumuz koşullarda tekstil sektöründe 300 bine yakın istihdam kaybı yaşandığı, 2 bin civarında şirketin kapandığı veya küçüldüğü belirtilmektedir.

“ÜRETİMDE EN SERT GERİLEME TEKSTİLDE”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre; ağustos ayında, iki yıldan biraz uzun bir süredir ilk kez, takip edilen on sektörün tamamında üretim daralması yaşanmıştır. Üretimde en sert gerileme tekstil ürünlerinde kaydedilmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tekstil ve hammaddeleri ihracatı Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artarak 798,9 milyon dolara yükselmiştir.

Sektörün Ocak – Temmuz dönemini kapsayan yılın ilk 7 aylık ihracatı ise yüzde 1,4 gerileyerek 5 milyar 418 milyon dolara düşmüştür. Son 12 aylık ihracat da yüzde 3,6'lık artış kaydederek 9 milyar 473 milyon dolara ulaşmıştır. TİM'in sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde, Türkiye ekonomisini domine eden sektörler arasında ilk sıralarda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı da geçen ay yüzde 7,3 artışla 1 milyar 662 milyon dolara çıkmıştır. Sektörün yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdiği ihracat da yüzde 10,2 oranında azalarak 10 milyar 360 milyon dolara inmiştir. Geriye dönük 12 aylık sektör ihracatı ise yüzde 11,1 oranında düşerek, 18 milyar 69 milyon dolara gerilemiştir.

“ÖNLEM ALDINIZ MI? TEŞVİK VE DESTEK PAKETİ ÇALIŞMANIZ VAR MI?”

CHP’li Arpacı, önergesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a şu soruları yöneltti: