300 Japon subayı ve askeri aynı anda intihar etti biliyor musunuz

En kalabalık intihar olaylarından birinin 1945 yılında yaşandığı ileri sürülüyor. İddialara göre, Japon subayları ve askerleri, teslimiyetin ardından bir veda partisi düzenleyip sake içtikten sonra intihar etmişlerdir. İntihar olayının el bombalarıyla gerçekleştiği bazı kaynaklar tarafından belirtilmiştir.

Raffles Hotel'in eski yöneticileri ve çalışanları, bu tür bir olayın yaşandığını doğrulamamışlardır. Bazı kaynaklar bu hikayenin abartılmış olabileceğini belirtmektedir.

Ancak, Japon subaylarının teslimiyetin ardından intihar ettikleri bilinen bir gerçektir. Japon subaylarının intiharları, özellikle II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Japon kültüründe onur ve sadakat kavramlarıyla yakından ilişkilidir.

Bu tür intiharlar, genellikle harakiri olarak bilinir. Seppuku, samuray sınıfı tarafından onurlu bir ölüm şekli olarak kabul edilirdi ve düşmanın eline düşmektense kendi hayatlarına son vermeyi tercih ederlerdi.