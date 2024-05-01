300 milyon kar ettiler. Toprağa gömülü bulundu. Şeytanın aklına gelmez

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımı ile kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde devam ettiren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde drone ile rutin kontroller yapıldı.

Yapılan kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 kayıt dışı elektrik trafosu bulundu.

Kaçak kullanıcıların normalden 9-10 kat fazla enerji tükettiği, bunun da tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığı belirtilen açıklamada, sadece nisanda yapılan denetimler kapsamında tespit edilen kaçak trafoların sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının senede 200 milyon TL’den fazla olduğu ifade edildi. Ekonomiye zararı 200 milyon TL olurken, Kurnazların uyguladığı taktiğin kendilerine kârı ise 300 milyon TL oldu.

Ceylanpınar ve Viranşehir'de 19 kayıt dışı trafoya el koyan dağıtım şirketi, kalan 332 kayıt dışı trafoya el konulması amacıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaçak tüketimle mücadeleye dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bugüne kadar süren mücadele neticesinde bölge genelinde yüzde 42,8’e düşürülen kaçak tüketimle mücadele sürecek. Bölgede elektriği bu şekilde hunharca ve kaçak kullanan vatandaşlar dağıtım ve iletim hatlarına çok büyük zararlar vermektedir. Bu durum bölgedeki abonelerin kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanma haklarını yok etmektedir. Özellikle tarımsal sulama döneminde hatlara orantısız aşırı yüklenme sebebiyle meydana gelen arızalar, bu bölgelerdeki dağıtım şebekesinin tamamen çökmesine sebep olmakta ve uzun süreli kesintilere neden olmaktadır. Bu durum sadece bölgenin değil, ülkenin kesintisiz enerji arzını da tehdit ettiği için bu şekilde kaçak kullanımın devam etmesi durumunda, şebekenin aşırı yüklenildiği zamanlarda zorunlu kesintiler de kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda sahada fiili olarak teknoloji destekli kontrollere aralıksız devam ediyoruz. Elektrik hırsızlığı ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Neredeyse bir ilçeye yetecek kadar elektiriğin kaçakçılığının yapılmasının hukuk önünde cezası bulunuyor. Normal şartlar altında bir ay bile ödemesi geciken faturalar olunca direkt aynı elektrik kesilir ve faiziyle ödemeye tabî tutuluyor. Ancak bazı bölgelerde kaçak elektrik tüketimi almış başını gidiyor. Bazı yerlerde bu durum tespit edilse de henüz tespit edilemeyen bölgelerde bulunmakta.

KAÇAK ELEKTRİĞİN BEDELİ NE?

Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmadan ve tüketim miktarının belirlenmesine engel olacak biçimde tüketilmesi durumunda kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hüküm olur.