31 bin 100 TL’lik promosyon yüzleri güldürdü. 31 bin 100 TL’lik promosyon haberi sevindirdi

Promosyon anlaşmalarında sık sık farklı rakamlar duymaktayız. Bazı kurumlar promosyon anlaşmalarında ücreti düşük tutarken bazıları ise rekor promosyon anlaşmalarıyla personelin yüzünü güldürüyor. Peki, hangi kurum 31 bin 100 TL’lik promosyon verdi? Hangi kurum ne kadar promosyon verdi?

Promosyon rekabetleri kurumdan kuruma değişerek farklı rakamlar ortaya çıkartıyor. Bir süredir devam eden promosyon anlaşmalarında bazı il kurum ve kuruluşlardan rekor promosyon anlaşmaları gelirken bazı kurumlarda ise verilen promosyon teklifleri yeterli gelmiyor. Peki, Peki, hangi kurum 31 bin 100 TL’lik promosyon verdi? Hangi kurum ne kadar promosyon verdi?

HANGİ KURUM NE KADAR PROMOSYON VERDİ?

Eskişehir Sağlık Sen, gerçekleştirdiği promosyon anlaşmasıyla gündem oldu. Eskişehir Sağlık Sen’in 31 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması gerçekleştirdi.

Eskişehir Sağlık Sen gerçekleştirdiği promosyon anlaşmasıyla personelinin yüzünü güldürdü.

Eskişehir Sağlık Sen’in yaptığı açıklamada,''Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Promosyon Ücretleri maaş hesaplarına yatmıştır. Tüm üyelerimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.