31 bin yıllık yerleşkede 10 bin yıllık silahlar keşfedildi

Belçika’nın Maisières kasabasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 10 bin yıllık silahlar bulundu.

31 bin yıllık yerleşkede 10 bin yıllık silahlar keşfedildi

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, TraceoLab araştırma ekibinden Justin Coppe, 31 bin yıllık arkeolojik alanda yapılan çalışmalar sonucunda on bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen mızrak atıcıların keşfi hakkında “Şu ana dek, üretilen ilk silahların arkeolojik kazı alanlarında saptanması aşırı derecede güçtü; zira ender olarak korunan organik bileşenlerden oluşuyorlardı. Antik ‘atıcıları’ silahlandıran ve arkeolojik kazılarda çok daha sık biçimde karşılaşılan taş uçların güvenilir bir biçimde belirli silahlarla ilişkilendirilmesi güç oldu" ifadesinde bulundu.

Seksen metreye ulaşan bir mesafeye kadar sivri uçlu sopalar atabildiği düşünülen atıcılar, tarih öncesi avcı-toplayıcı topluluklarının beslenme biçimini ve sosyal örgütlenmeyi değiştirdiği için, insanlığın evrimi üzerinde büyük değişimler yarattı.

10-bin-yillik-silah.jpg

Bu zamana kadar Avrupa ve Afrika’daki atıcıların ve yayların ilk kullanımını inceleyen ve onları bu silah sistemleriyle ilişkilendiren en son araştırmalar, yalnızca bir mermi büyüklüğündeki uçlara dayanıyordu.

Atıcıların işlevini daha iyi anlamak amacıyla balistik inceleme yapıldı. Traceolab'a bağlı bir ekipte görevli araştırma görevlisi Noora Taipale, yapılan incelemelerin sonuçlarını “Mızrak, yay ve mızrak atıcı gibi farklı silahlar kullanarak Paleolitik mermilerin benzerlerini ateşlediğimiz büyük ölçekli bir deney gerçekleştirdik. Bu taş uçlardaki kırıkları dikkatlice inceleyerek, her silahın hedefe çarptığında uçlarda oluşan etkiyi anlayabildik" sözleriyle aktardı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı Sağlık
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı Gündem
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı Gündem
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı