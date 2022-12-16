313 kere Ayetel Kürsi okumanın faydaları neler? 313 Ayetel Kürsi nasıl okunur?

313 kere okunan Ayetel Kürsi duası için pek çok dileğin kabul olduğu hastalığa şifa olduğunu söylenmektedir. Ayetel Kürsi 131 kere okunarak kişiler dilek ve duaların kabulüne niyet eder. Peki, 313 Ayetel Kürsi okumanın faydaları neler? 313 Ayetel Kürsi nasıl okunur?

313 AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETLERİ NELER?

Ayetel Kürsi’yi 313 kere okumanın pek dileğin gerçekleştireceği ve hastalıklara, dertlere deva olacağı söylenmektedir. Peki, Ayetel Kürsi 313 kere okunursa ne olur?

Buna göre 313 kere Ayetel Kürsi okunduğu taktirde:

Hastalıkların iyileşmesinde şifacı görevi görür. Allahü teala izin verirse kişinin her ne hastalığı olursa olsun, güzel niyetlerle okuduğu 313 ayetel kürsi duasından sonra şifa bulur. Evine doktor girmez.

Sıkıntı ve vesveseye karşı iyi gelir. Kişilerin içindeki sebepsiz sıkıntıyı giderir ve gereksiz endişelere zerk olmasından sakındırır.

Evin, işyerinin ya da kişinin kısmetini açar. Dinimizde günahlardan en büyüğü olan büyü gibi kötü işlerin etkisini azaltır. Nazarlardan korur

313 kere okunması sonucunda bir sayıya bağlı kalmak uğruna yapılan uygulama, kişinin disiplinini geliştirir.

Abdestlik okunması tavsiye olunduğundan, 313 kereyi bitirene kadar geçen sürede yapılacak her sevap, hanenize daha büyük katlarla yazılır.

Ezbere okunması durumunda dimaya iyi gelerek hafızayı güçlendirdiği söylenmektedir.

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.