318 Kilometre hızla araç kullanan sürücüye gözaltı

Kuzey Marmara Otoyoluna çıktı, lüks spor otomobilinin gazını sonuna kadar kökledi. Kilometre göstergesi 318'e hatta 319'a kadar çıktı. Bu anları görüntüleyip, sosyal medyada yayınlayan sürücü S.Ç gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

ARAÇTAKİ KADIN SÜRÜCÜYÜ UYARDI AMA DİNLEMEDİ

S.Ç. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, lüks otomobiliyle 318 kilometre hız yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere diğer sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken polis ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Hem kendini hem de araçtaki kadın ve çevredeki sürücülerin hayatını hiçe sayan sürücü gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Hız denemesi sırasında araçta bulunan kadının sürücüyü "düzgün kullan bak. Yavaş ol bak yavaş ol" diye uyardığı duyuldu.Sürücünün en son 319 kilometre hıza çıktığı görüldü.

Yapılan çalışmalarda S.Ç.'nin söz konusu görüntüleri Tuzla'da Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde çektiği belirlendi. Ekipler, S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, S.Ç.'ye makas atmak maddesinden 6 bin 439, yönetmelikte belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak maddesinden 690, saygısızca araç kullanmak maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 14 bin 258 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.