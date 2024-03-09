318 Kilometre hızla araç kullanan sürücüye gözaltı

Kaynak: DHA / İHA
318 Kilometre hızla araç kullanan sürücüye gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla gaza bastı, 318 kilometre hıza çıktı. Bu anın görüntüsünü sosyal medyadan yayınlayan sürücü, trafik polislerinin radarına takıldı. Gözaltına alınan sürücüye, farklı maddelerden14 bin 258 lira ceza kesildi.

Kuzey Marmara Otoyoluna çıktı, lüks spor otomobilinin gazını sonuna kadar kökledi. Kilometre göstergesi 318'e hatta 319'a kadar çıktı. Bu anları görüntüleyip, sosyal medyada yayınlayan sürücü S.Ç gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

ARAÇTAKİ KADIN SÜRÜCÜYÜ UYARDI AMA DİNLEMEDİ

S.Ç. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, lüks otomobiliyle 318 kilometre hız yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere diğer sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken polis ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Hem kendini hem de araçtaki kadın ve çevredeki sürücülerin hayatını hiçe sayan sürücü gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Hız denemesi sırasında araçta bulunan kadının sürücüyü "düzgün kullan bak. Yavaş ol bak yavaş ol" diye uyardığı duyuldu.Sürücünün en son 319 kilometre hıza çıktığı görüldü.

3198.jpg

Yapılan çalışmalarda S.Ç.'nin söz konusu görüntüleri Tuzla'da Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde çektiği belirlendi. Ekipler, S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, S.Ç.'ye makas atmak maddesinden 6 bin 439, yönetmelikte belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak maddesinden 690, saygısızca araç kullanmak maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 14 bin 258 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

318.jpg

kadran33344.jpg

kuzey-marmara222.jpg

surucummmmu22.jpg

İlgili Haberler
Cansız mankeni dakikalarca aşkla sevdi! Sonra kimsenin beklemediği şeyi yaptı
Elde silah yüzde kar maskesi kuyumcuya daldılar 60 saniyede 3,5 milyonluk soygun yapıp çıktılar
Naci görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi
Son Haberler
Vücuduna sakladığı düzenekler şeytanın aklına gelmez. ‘Fısıltı’ operasyonu Gündem
Vücuduna sakladığı düzenekler şeytanın aklına gelmez. ‘Fısıltı’ operasyonu
Düzenli yiyenin uzun yaşadığı besin listesi ortaya çıktı Sağlık
Düzenli yiyenin uzun yaşadığı besin listesi ortaya çıktı
Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Yaşam
Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bilgi ortaya çıktı. Emekli aylıklarına dahil edilmedi Ekonomi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bilgi ortaya çıktı. Emekli aylıklarına dahil edilmedi
Emre Belözoğlu itiraf etti Spor
Emre Belözoğlu itiraf etti
Otomotiv Sanayii Derneği'nin Başkanlığına yeniden Cengiz Eroldu seçildi Ekonomi
Otomotiv Sanayii Derneği'nin Başkanlığına yeniden Cengiz Eroldu seçildi
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Yerel Haberler
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama