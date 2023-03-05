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32 suç kaydı bulunuyordu Bolu'da yakalandı

32 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından Bolu'da yakalandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:12
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32 suç kaydı bulunan şahıs Bolu'da yakalandı

32 suç kaydı bulunuyordu Bolu'da yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Bolu'da, 11 ilde 32 farklı dolandırıcılık olayına karışan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Zonguldak, İzmir, Sakarya, Hatay, Konya, Erzurum ve Bolu'da dolandırıcılık olaylarına karışan T.D.'nin (23) kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından T.D.'nin içinde bulunduğu otomobil, Paşaköy Mahallesi’nde durduruldu. Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 32 farklı suç kaydı bulunan Tolga D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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