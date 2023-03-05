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Depremzedelere günlerce yardım etmeyen AFAD’a suç duyurusu. ‘Tam bir çöküş içindeler’

Deprem felaketinde vatandaşlara günlerce yardım edemeyen AFAD hakkında suç duyurusu geldi. Avukat İsmail Sami Çakmak, tartışmaların ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer başta olmak üzere tüm AFAD yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:56
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Depremzedelere günlerce yardım etmeyen AFAD’a suç duyurusu

Depremzedelere günlerce yardım etmeyen AFAD’a suç duyurusu. ‘Tam bir çöküş içindeler’
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında geç kalındığı eleştirileri yapılırken, barınma başta olmak üzere bölgeye yönlendirilen insani yardımda eşgüdüm sorunu ve yetersizlik tartışmaları yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, Avukat İsmail Sami Çakmak, tartışmaların ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer başta olmak üzere tüm AFAD yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, arama kurtarma için gerekli insan gücü ve ekipmanının bulunan AFAD’ın, “afet ve acil durum yönetiminde eşgüdümün etkinliğini artırmak, afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetmek, bütün bunlara hazırlıklı olmak” gibi amaçları olduğu vurgulandı.

‘MAĞDURİYETE NEDEN OLUNDU’

“Bu doğal felaket, bizlere ‘Kızılay’ımız ile birlikte AFAD’ın da tam bir çöküş halinde olduğunu gösterdi” denilen dilekçede, “AFAD kurum olarak, şikayet edilen görevli ve yetkilileri de kişi olarak, kanunla kendilerine verilmiş olan görevlerin tamamına yakınını yerine getirmemiştir. Anayasa 2. maddede yazılı bulunan ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir’ ilkesini hiçe saymışlardır” ifadeleri kullanıldı.

AFAD yetkililerinin “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediği, kişilerin mağduriyerine ve kamunun zararına neden olduğu aktarılan dilekçede, depremin üzerinden günler geçmesine karşın çadır ve konteyner gibi temel ihtiyaçların giderilemediği belirtildi.

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