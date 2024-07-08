32 yıl sonra kendi mezarını ziyaret etti! Davul zurna çaldırdı

Nevşehir'de 32 yıl önce eşi benzine nadir rastlanacak bir olay meydana geldi. Yasak ilişki sonrası dünyaya gelen Ayşe Neşeli adındaki kadın, bir günlükken cami avlusuna bırakıldı ve vatandaşlar tarafından bulunarak bir aileye evlatlık olarak verildi.

12 yaşına kadar bir ailede evlatlık olarak büyüyen Neşeli, üvey annesinin ölümünden sonra evden kaçarken, polis ekiplerince bulunarak üvey babasına teslim edildi. Neşeli, üvey babası ile polisin kendi aralarındaki konuşmaları duyarak evlatlık olduğunu öğrendi.

ANNESİNİNİ MEZARINI AÇTIRDI

Hukuk mücadelesi için 18 yaşına kadar bekleyen Ayşe Neşeli, gerçek ailesini bulmak için araştırmaya başlarken, özel bir televizyon kanalına çıkarak yardım istedi. Televizyon kanalına yapılan ihbar sonucunda annesinin kimliğini öğrenen Neşeli, mahkemeye müracaat ederek ölen annesinin mezarını açtırdı.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Yapılan DNA sonucunda annesinin L.S. olduğu kesinleşince, babasını bulmak için hukuk mücadelesini sürdüren Neşeli, iddialar üzerine Ö.T.'nin babası olabileceği gerekçesi ile tekrar DNA testi yapılmasını talep etti. Yapılan DNA sonucu mahkemeye ulaşınca babasının kimliğini de öğrenen Ayşe Neşeli aldığı bu sonucu adliye çıkışında ve oturduğu mahallede davul zurna çalarak kutladı.

"MEZARLIĞA GÖMÜLDÜĞÜMÜ SANMIŞLAR"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Neşeli, "Ben doğduktan sonra, ailemden birisi beni cami avlusuna bırakmış. Daha sonra da herkese, çocuk doğumdan sonra öldü, biz de mezarlığa defnettik demişler. Tüm ailem ve çevremizdeki herkes, benim doğumdan sonra öldüğümü ve mezarlığa gömüldüğümü sanmışlar" dedi.

"KONUŞMA SONRASINDA ÜVEY OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Evlatlık olduğunu 12 yaşında öğrendiği ifade eden Neşeli, "Beni bir aile alarak evlatlık edinmiş. Gerçek annem olarak bildiğim üvey annem vefat edince ben evden kaçtım. Polisler beni üvey babama teslim ederken aralarında geçen konuşma sonrasında üvey olduğumu öğrendim. Ailemi bulmak için daha çok küçük olduğum için hiçbir girişimde bulunmadım" diye konuştu.

"HEM ÖLEN ANNEME, HEM DE BABAMA ULAŞMIŞ OLDUM"

Ayşe Neşeli, "Gerçek ailemi bulabilmek için çok çabaladım ancak hiçbir sonuç alamadım. En son bir özel televizyon kanalına çıkarak ailemi bulmak istedim. Yapılan ihbar üzerine, annemin L.S olduğunu öğrendim. Müracaatım üzerine Savcılık kararıyla mezar açıldı ve DNA eşleşmesi yapıldı. Yapılan eşleşme pozitif geldi. Daha sonra babamı bulmak istedim. Tüm iddialar teyzemin eşi Ö.T.'yi gösteriyordu. Bu iddialar üzerine şikayetçi olarak DNA testi yapılmasını istedim. Bu testin sonucu da pozitif geldi. Bu sayede hem ölen anneme, hem de babama ulaşmış oldum" açıklamasında bulundu.

"KENDİ MEZARIMI ARAMAYA BAŞLADIM"

Ailesini bulmak için çalmadığı kapı bırakmayan Ayşe Neşeli, bu süreçte kendi mezarını bulduğunu belirtti. Neşeli, "Annemi bulduktan sonra yaptığım araştırmada, annemin bir kızının olduğunu ancak doğumdan hemen sonra öldüğünü öğrendim. Aslında kendi mezarımı aramaya başladım. Aile yakınları doğan çocuğu aile mezarlığına gömdüklerini söylediler. Bu sayede kendi mezarımı da bulmuş oldum" ifadelerini kullandı.

DNA sonuçlarını mahkemeden öğrenen Ayşe Neşeli, sevincini adliye çıkışında ve mahallesinde davul ve zurna çaldırarak kutladı.

Ev arkadaşının üvey kuzeni olduğunu öğrenen Nimet Tosun da yaptığı açıklamada, "Ayşe Neşeli'yi engelli oğluma baksın diye evime aldım. Uzun zamandır birlikte kalıyoruz. Ayşe Neşeli ailesini bulduğunu ve abisinin kendisini görmeye geleceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Evimize gelen ve 'Ayşe'nin abisiyim' diyen kişi benim kuzenim çıktı. Çocukluğumda L.S teyzenin bir kızının doğduğunu ve doğduktan sonra öldüğünü duymuştum. Meğerse öldü denilen kız Ayşe Neşeli'ymiş" ifadelerini kullandı.