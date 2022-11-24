326 günde 296 kadını öldürüldü

bianet'ten Evrim Kepenek’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği verilere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde, 1 Ocak 2021- 23 Kasım 2022 dönemindeki 326 günde, en az 296 kadını öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü 17 kadın Türkiye’ye göç eden kadınlardı.

1 Ocak 2022- 23 Kasım 2022 dönemindeki 326 günde en az 169 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

KADINLARI KİM ÖLDÜRDÜ?

218 kadını kocası, sevgilisi olan erkekler öldürdü. 23 kadını baba, abi, oğul gibi yakın erkekler, sekiz kadını damadı, beş kadını komşusu, 16 kadını akrabası, bir kadını hırsız, bir kadını hasta, bir kadını işvereni, iki kadını arkadaşı öldürdü.

ERKEKLER KADINLARI NASIL ÖLDÜRDÜ?

176 kadın ateşli silahla, 76 kadın kesici aletle, 21 kadın boğarak öldürüldü. 10 kadın darp edilerek, iki kadın balkondan atılarak, iki kadını işkence edilerek, bir kadını yakılarak, bir kadını da zehirlenerek öldürüldü. Öldürülen 7 kadının nasıl öldürüldüğü basına yansımadı.

KADINLAR NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; 189 kadın ev içinde, 88 kadını sokak, ormanlık alan, iş yeri gibi ev dışındaki alanlarda öldürüldü. Öldürülen 20 kadının nerede öldürdüğü basına yansımadı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 5 OCAK 2020'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.