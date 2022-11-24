326 günde 296 kadını öldürüldü

bianet'ten Evrim Kepenek’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği verilere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde, 1 Ocak 2021- 23 Kasım 2022 dönemindeki 326 günde, en az 296 kadını öldürdü.
Erkeklerin öldürdüğü 17 kadın Türkiye’ye göç eden kadınlardı.
1 Ocak 2022- 23 Kasım 2022 dönemindeki 326 günde en az 169 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.
KADINLARI KİM ÖLDÜRDÜ?
218 kadını kocası, sevgilisi olan erkekler öldürdü. 23 kadını baba, abi, oğul gibi yakın erkekler, sekiz kadını damadı, beş kadını komşusu, 16 kadını akrabası, bir kadını hırsız, bir kadını hasta, bir kadını işvereni, iki kadını arkadaşı öldürdü.
ERKEKLER KADINLARI NASIL ÖLDÜRDÜ?
176 kadın ateşli silahla, 76 kadın kesici aletle, 21 kadın boğarak öldürüldü. 10 kadın darp edilerek, iki kadın balkondan atılarak, iki kadını işkence edilerek, bir kadını yakılarak, bir kadını da zehirlenerek öldürüldü. Öldürülen 7 kadının nasıl öldürüldüğü basına yansımadı.
KADINLAR NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?
bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; 189 kadın ev içinde, 88 kadını sokak, ormanlık alan, iş yeri gibi ev dışındaki alanlarda öldürüldü. Öldürülen 20 kadının nerede öldürdüğü basına yansımadı.
GÜLİSTAN DOKU'DAN 5 OCAK 2020'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.
bianet’in hazırladığı çeteleye göre 1 Ocak-23 Kasım 2022 arasındaki erkek şiddeti sonucu gerçekleşen cinayetlere dair öne çıkan detaylar...
OCAK
Kadınları öldürenlerden biri özel güvenlik görevlisiydi.
ŞUBAT
Öldürülen kadınlardan biri Ukraynalıydı.
Bir kadın da zihinsel engelliydi. En az üç kadın “koruma” veya “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürüldü.
MART
Öldürdüğü kadınlardan biri Türkmenistan, biri Afganistan biri de Kırgızistan’lıydı.
En az altı kadın “koruma” veya “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürüldü.
NİSAN
Öldürülen kadınlardan biri Azerbaycan, bir kadın da Özbekistan vatandaşıydı. Üç erkek, üç kadını hapishaneden izinli çıkarak öldürdü.
En az yedi kadın “koruma” veya “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürüldü.
MAYIS
Mayıs’ta öldürün kadınlardan biri trans kadındı. Kadınları öldüren erkeklerden biri, güvenlik görevlisiydi.
KORUMA TALEBİ REDDEDİLEN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
En az beş kadın “koruma” veya “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürüldü. İki kadın şiddete karşı korunma istemişti, talebi karşılanmadığı için öldürüldü.
HAZİRAN
En az üç kadın koruma kararı rağmen öldürdü. Öldürülen kadınlardan biri Kırgızistanlıydı.
TEMMUZ
En az beş kadın koruma kararı rağmen öldürdü. Öldürülen kadınlardan biri Özbekistanlıydı.
AĞUSTOS
En az altı kadın koruma kararı rağmen öldürdü. Öldürülen kadınlardan biri Suriyeli, iki kadın da Gürcistanlıydı.
EYLÜL
Öldürülen kadınlardan biri Estonyalı biri de Rusyalıydı.
En az üç kadın koruma kararı rağmen öldürdü.
EKİM
Öldürülen en az dört kadın koruma kararına rağmen öldürdü.
OCAK
Aysel Y., Canan I., Dilan P. , Dilara Yıldız, Elif T., Emsal E., Esra U., Funda K., Gözde K., Gülbeyaz P., Günay Özyıldız*, Hacer Evlice, Hasanpaşa Ö., Hüda Gün, Keziban K., Naima Gün, Nermin Celep, Nurcan K., Ömür Erez, Raziye Oskay, Safiye G., Safura G., Zeynep Ş.
ŞUBAT
Arife A., Aysel Yaşar, Azime Akman, Damla Kuş, Duriye Taşdelen, Eda Nur E., Esin D., Gülbahar K., Güler Gül, Gülsüm K., Hanife B., Hasret Dalkoparan, Hatice D., Hazal Alpyörük, Hilal A., Hüsne E., Nazife B. Olha E., Şahizer A., Tülin Çetin, Vasfiye E., Yasemin A.
MART
Adviye Özgür, Aıdanah Abykaliewa, Asya Pınar Üzümcü, Aynur K., Ayşe İşlek, Ayşe O., Ayşe P., Buket P., Çiçek Y., Ebru Cızdan, Eda Evli, Emine S., Fadime K., Fatma Çetin, Fatma Gümüş, Fatma S., Gülşen O., Kader Vural A., Marziye Salehzade, Nargul Jepbarova, Raziye Karabuğa, Remziye Y., Şeyma Demir, Tuba K., Yağmur Sönmez.
NİSAN
Ayşe Ş., Berivan Altürk, Bilge A., Ceylam K., Demet A., Duriye G., Elif G., Esma S., Fatma N., Gözde Ç., Gülay Doğan, Hatce K., Hatice E., Hatice K., Havva Ruhcan, Irodakhon D., İrem Kostakoğlu, Kader Gökçe, Nahide Özçimen, Nur E., Nurcan S., Remziye Tüysüz, Semta T., Sevim Yılmaz, Şükrü Gür, Turana Umayev, Ülkü Durmaz, Zenep Gıcık, Zerif Doğan.
MAYIS
Ayşe A., Dilej Ceylan, Recea M., Zeynep Koyun, Sultan Irmak, İpek Ağmaz*, Asiye Nur Atalay, Sema K., Hülya Elkoca, Hatice Ç., Sakine Kültür, Safiye M., Yeliz Kalkan, Sinem Sökmen, Zehra Ç., Nusel T., Şule T., Serap Bor, Cansu Geyik, Haldun Uyaroğlu, Şeyma Biran, Pınar Kızıl, Derya Karya, Gol Bibi, Rojda Ş., Beril Varol, Türkan Demir, Nevriye Ş., Keziban Başak D., B.T., Güler T., erkeklerin öldürdüğü bir kadının ismi basına yansımadı.
HAZİRAN
Aysel Bozkurt, Ayşecik Dağıstanlı Ceylan, Cansu Sezer, Emine El A., Ezgi Taşıran, Funda G., Gamze A., Gülümser S., "G., H.Ş., Hasibe A., Hatice B., Hatice Barış, İrem E., Keremet Nyshanova, Kübra Açar, Meryem K., N.D., Nilgün Söken, Özlem Ç., Özlem D., Rabia A., Refika K., S.M., Sevim Özdemir, Saadet P., Saliha Birincibubar, Stalina Luisa, Şengül K., Ummuhan Y., Yasemin Öztürk, Yıldız Y.
TEMMUZ
Birgül BÇ., Derya Tekin, Döndü S., E.B., Elif Güneş, Emine Y., Esra Altınkaynak, Esra Yamak, Ezgi Ö., Fatma Ö., Güllü S., Gülperi Aksoy, Huriye B., Kader D., Nedime Dinçer, Nurcan Orman, Nurgül Gülsoy D., Nuriye M., Nurten O., Öznur Tufan, Pınar Damar, R.D.A, Servet Bakırtaş, Sojida Kalandarova, Sultan P., Tülay E., Yasemin Çedik, Zeynep T.
AĞUSTOS
Ayşe K., Ayşe P., Ayşen Ç., Berivan U., Dilek K., Ezgi Ö., Fadim S., Fikriye Vatansever, Filiz G., Gülten İnan, H.Ö, Hacer A., Hanige Ç., Hediye Y., Khvicha Osanadze, Leyla K., Mehlika Derici, Melek Yıldırım, Mihriban Arduç, Necla A., Neriman G., Nura Hac S., Rita E., Sanem G., Sevtap Akbacı, Sibel U., Susanber Özdemir, Şenay A., Şeyh Müslim, Ülkü A., Zeynep D
EYLÜL
A.E., Arzu A., Arzu E., Ayşe Kılıç, Berna Kargı B., Damla Çubukçu, Dilek Ç., Dilek K., Ezgi Deler, Fadime Cuma, Fatma Zehra Koruyan, Handan Ö., Hatice T., Hava S., Havva D., Jelana S., Kiraz B., Nur Efşan T., Pakistan D., Sabiha B., Sunay Aslan Kaya, Şermin Sarı, T.S, Vildan B., Y.B., Zeliha D.
EKİM
Bahar Torun, Bahtınur K., Beyza S., Burcu Tokaç, Dilek Ç., Döne Türkmen, Eda E., Emine C., Fadime Ç., Hacer Y., Havvanur K., Hena Şeyh Muhammed, Hilal Sultan Kırgöz, Huriye C., Huriye Z., Hülya Ş., Hüsniye Keskinbaş, İlksen T., Mevlüde A., Nadia Noori, Nazan Çatbaş, Nurhan İ., Nursel Bircan, Rahime Eker, Songül A., Sultan Ö., Tuğba U., Vahide Duran, Yadigar I., Yasemin S., Yasemin U., Zuhal I.
KASIM
Aynur Çiçek, Fatma T., Hasen A., Hülya A., Kader Yiğit, Kudret K., Meryem Sevim, Nazlı M., Nergis G., Neriman Sakallı, Nurten K., Özlem C., Sidra Tameemi, Ümmühan H., Yasemin S., Zülfi Ç.
*23 Kasım'a kadar olan isimler yer alıyor.
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