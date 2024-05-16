33. Arap Birliği Zirvesi sona erdi

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, zirvenin sona erdiğini duyurdu.

Al Halife, 2025’te Irak’ın ev sahipliği yapacağı bir sonraki zirveyi işaret etti. Ebu Gayt, zirvenin sonuç bildirisinde Gazze Şeridi’nde ateşkes ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrısının yapıldığını belirtti.

Sonuç bildirisinde, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve uluslararası hukuk ihlalleri şiddetle kınandı. Ayrıca, Gazze’deki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınması, kuşatma ve zorla yerinden edilme girişimleri eleştirildi. Bahreyn, ilk kez bir Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yaptı ve zirve, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları gölgesinde gerçekleşti. Zirveye birçok Arap lider katıldı. Hamas, zirvenin sonuç bildirisini memnuniyetle karşıladı ve Arap ülkelerinden İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Bildiride, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik savaşı kınandı.

ARAP BİRLİĞİ'NİN AMACI NEDİR?

Arap Birliği, Arapça’nın resmi dillerden biri olduğu veya halkının çoğunluğu Arap olan ülkelerin oluşturduğu gönüllü bir birliktir. Resmi adı Arap Devletleri Birliği olan bu örgütün temel amacı, üye devletler arasındaki bağları güçlendirmek, politikalarını eş güdümlü hale getirmek ve ülkeleri kamu yararına yönlendirmektir.

Arap Birliği, ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulmuş bir uluslararası örgüttür ve 22 Arap ülkesini üye olarak barındırır. Ayrıca, Arap dünyasının çıkarlarını desteklemek için tasarlanmış politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal programları kolaylaştırmak için çeşitli kurumlar aracılığıyla çalışmalar yürütür.