33 Hintli tarım işçisi kölelikten kurtarıldı

İtalyan polisi, 13 Temmuz'da, Verona Eyaleti'nde 33 Hintli çiftlik işçisini köle benzeri çalışma koşullarından kurtardıklarını ve gerçekleştirilen operasyonda çökertilen çete üyelerine ait 500.000 avro ele geçirdiklerini bildirdi.

Polis, ülkelerinden daha iyi bir yaşam vaat edilerek İtalya'ya getirilen Hindistan vatandaşlarının haftada yedi gün, günde 10-12 saat çalışma karşılığında saat başı sadece 4 avro karşılığında çiftlik işleri verildiğini açıkladı. Göçmenlere gösterilen bu muamelenin açık bir "kölelik" olduğunu da belirten İtalyan polisi, yapılan açıklamada bazılarından kalıcı çalışma izni için ilaveten 13.000 avro alındığını söyledi.