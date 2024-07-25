33 milyon Euro’luk yıldızdan kötü haber

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33 milyon Euro’luk yıldızdan kötü haber

Brentford’un 1 Temmuz'da 33 Milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Igor Thiago sakatlandı.

Premier Lig ekiplerinden Brentford’un yeni transferi Igor Thiago, İngiltere kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.

1 Temmuz 2024’te 33 milyon Euro karşılığında Club Brugge’den transfer edilen Igor Thiago, Brentford’un Wimbledon ile oynadığı ve 5-2 kazandığı hazırlık maçında bir gol kaydetti. Ancak, yıldız oyuncu bu maçta ciddi bir sakatlık yaşadı.

Menisküs sakatlığı geçiren 23 yaşındaki golcünün, Benfica ile yapılacak hazırlık maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Brentford Kulübü, sakatlığın detayları için ileri tetkiklerin sürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 55 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 29 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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