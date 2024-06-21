33 ülkede Türkiye'nin adını duyuruyorlar

Kaynak: İHA
33 ülkede Türkiye'nin adını duyuruyorlar

Esvera Cam ve Alüminyum firması, Eskişehir'deki üretim tesisleriyle dünya genelinde 33 ülkeye ihracat yapıyor ve sektörün önde gelen firmalarından biri konumunda.

İhracat Müdürü Fatma Yurtseven, bioklimatik pergola ve hareketli cam ürünlerinden her ay en az 10'ar adetin yurtdışına sevkedildiğini belirtti.

2018 yılında kurulan firma, kısa sürede sektördeki önemli firmalardan biri haline geldi ve ürettiği cam balkon, hareketli cam ve gölgelendirme sistemleriyle uluslararası alanda tanınıyor. Yurtseven'e göre, özellikle Portekiz, Kanada, İsveç, Norveç, İsviçre, Malta, Dubai gibi ülkelerden talepler alıyorlar.

Firma, Dubai'de prenslerin evleri ve İrlanda'daki ünlü boksör McGregor'un kafeleri gibi özel projelerde de yer alıyor. Esvera Cam ve Alüminyum'un hedefi, sektörde lider konumunu güçlendirmek ve dünya genelinde büyük projelere imza atmaktır.

Son Haberler
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan Tarih - Mitoloji
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti Magazin
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya Ekonomi
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı Dünya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı
Hande Baladın ferahlattı Spor
Hande Baladın ferahlattı
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat Gündem
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat
Kira alırken ceza ödeyebilirsiniz. Ev sahipleri dikkat Ekonomi
Kira alırken ceza ödeyebilirsiniz. Ev sahipleri dikkat