33 ülkede Türkiye'nin adını duyuruyorlar

İhracat Müdürü Fatma Yurtseven, bioklimatik pergola ve hareketli cam ürünlerinden her ay en az 10'ar adetin yurtdışına sevkedildiğini belirtti.

2018 yılında kurulan firma, kısa sürede sektördeki önemli firmalardan biri haline geldi ve ürettiği cam balkon, hareketli cam ve gölgelendirme sistemleriyle uluslararası alanda tanınıyor. Yurtseven'e göre, özellikle Portekiz, Kanada, İsveç, Norveç, İsviçre, Malta, Dubai gibi ülkelerden talepler alıyorlar.

Firma, Dubai'de prenslerin evleri ve İrlanda'daki ünlü boksör McGregor'un kafeleri gibi özel projelerde de yer alıyor. Esvera Cam ve Alüminyum'un hedefi, sektörde lider konumunu güçlendirmek ve dünya genelinde büyük projelere imza atmaktır.