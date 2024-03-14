33 yaşında 22 erkeğe kafa kuttu: Çok iddialıyım kazanacağım

Kaynak: DHA
33 yaşında 22 erkeğe kafa kuttu: Çok iddialıyım kazanacağım
Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’inin ilk kadın muhtar adayı olan 33 yaşındaki Leyla Bağlık, yerel seçimde 22 erkek adaya karşı yarışıyor.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Leyla Bağlık, yerel seçimlerde mahallede 22 erkek adaya karşı yarışacak.

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Kalecik Mahallesi'nin ilk kadın muhtar adayı olduğunu dile getiren Bağlık, "22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım. Kadınların bakış açısının gerçekten birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Mahallem için güzel düşüncelerim ve projelerim var. Genç kızların sesi olmak istiyorum. 30 yıldır hep erkek muhtar. Neden bir kadın muhtar olmasın” dedi.

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