33 yıl sonra aynı taktik! Özal da savaşı bahane ederek verginin peşine düşmüştü

Geçtiğimiz günlerde limiti 100 bin lira ve üzerindeki “kredi kartlarından Savunma Sanayii için 750 TL’lik kesinti” yapılmasını öngören yasa teklifi gündeme gelmişti.

Birçok siyasi partinin karşı çıktığı yasa teklifi kamuoyunda da büyük tepki çekmişti. Söz konusu teklif hakkında konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler “Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık” açıklamasında bulundu. Teklifin, 2025 yılında yeniden Meclis’e gelmesi bekleniyor.

"SAVAŞ YOK VERGİSİ VAR"

Bugünkü köşe yazısında Turgut Özal dönemini hatırlatan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, tepki çeken yasa teklifine dair değerlendirmeler yaptı.

6 Şubat 1991 Milliyet gazetesinin manşetinden bahseden Zeyrek, Turgut Özal karikatürünün yer aldığı haberi “Başlığını görmüşsünüzdür zaten: Savaş yok vergisi var. O günlerde ABD uçakları Irak'ı bombalıyor, füzeler Bağdat semalarından eksik olmuyordu. Özal, ülke ekonomisindeki darboğazı Türkiye'yi ABD'nin Kuzey Cephesi yapma karşılığında ABD desteğiyle aşmayı ve sonuçta bir koyup üç almayı hayal ediyordu. Özal, hükümeti bununla da yetinmeyip, savaş ihtimalini kullanarak milletin üzerine vergi ve zam salıyordu. İşte "Savaş yok vergisi var" başlığı da bu durumu özetliyordu” sözleriyle anlattı.

33 YIL SONRA AYNI HİKAYE

Haberin üzerinden 33 yıl geçtiğinin altını çizen Zeyrek, bugün de "savaş” ve "savunma" gerekçeli yeni vergilerle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefinde Türkiye olduğu’ sözleri sonrası ortaya çıkan 750 TL’lik katkı payını şu sözlerle eleştirdi: “Bugüne kadar başka ülkelere "bir gece ansızın gelebiliriz" mesajları vererek siyasi propaganda yapan iktidarın, durduk yerde "İsrail bir gece ansızın gelebilir" korkusu salmaya başlaması hepimize tuhaf gelmişti. Meğer "İsrail'in hedefi Anadolu" söylemlerinin altında millete yeni vergiler ve zamlar salma için zemin hazırlama fikri yatıyormuş. Hep aynı hikâye!”