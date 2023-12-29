35 metrelik uçurumdan dere yatağına çakıldı.1 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Aydınkent Mahallesi Işıl Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yaşar K. hakimiyetindeki 34 FJA 063 plakalı otomobil, yolun karanlık ve dar olması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybederek 35 metre yüksekliğindeki uçurumdan dere yatağına uçtu. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucunda sıkışan sürücü araçtan çıkarılabildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Çekici vasıtasıyla kullanılamaz hale gelen aracı dere yatağından çıkardı.