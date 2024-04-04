35 oy alan 20 yaşındaki genç aday muhtar oldu. Çılgın projelerini açıkladı

Mevcut muhtarın köyün eksiklerini gidermede yetersiz kaldığını gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini belirten Mustafa Doğan, ilk başlarda “yaşın küçük sana oy vermezler” diyenlerin seçimden sonra “genç, dinamik muhtarımız” diye sevgi gösterisinde bulunduklarını söyledi. Genç muhtar sözlerine “Bu tür hareketler benim çalışma azmimi artırıyor” diye devam etti.

Babasıyla birlikte çiftçilik yapan Doğan, 108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alarak Şirinler köyü muhtarı oldu. Kendisine yöneltilen soruları bütün içtenliğiyle yanıtlayan 20 yaşındaki muhtar, seçim süreci ve vaatleri hakkında “Köyde yaşayan vatandaşlarımızın bana çok desteklerini gördüm ve seçimi kazandım. Ben dahil 5 adayımız vardı. Ben 35 oy alarak seçimleri kazandım. Şu anda köyümüzde bulunan eksikleri tespit ederek, devletimizden ihtiyacımız kadar yardım isteyeceğiz. Şu anda yol ve mezarlığımıza köprü projem var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Şirinler köyü sakinlerinden 60 yaşındaki Şaban Ünal, yeni muhtarları hakkında “Köyümüzde genç bir muhtarımızın kazanması bizleri çok sevindirdi. Biz muhtarımızın başarılı ve köyümüze faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç muhtarı duyanlar bize, ‘en genç muhtarı seçtiniz’ diye güzel tepkiler verdi. Biz bu durumdan çok mutluyuz” diye konuştu.