3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Kaynak: İHA
3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Antalya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Jandarma, Antalya’da sahte zeytinyağı üreten 6 kişiyi yakaladı.

Kepez’de yaşayan 6 kişi, gümrüğe uğramadan yurt dışından getirdikleri pamuk ve soya yağlarını evlerinin deposunda gizliyor, bu yağlara endüstriyel boya ve aroma katıp sahte zeytinyağı haline getirip satıyorlardı.

Bu durumun ihbar edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Aramada 2,5 ton sahte zeytinyağı, 80 litre pamuk yağı ve bin 500 plastik bidon bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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