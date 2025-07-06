3500 yıllık gizemli kentin sır perdesi aralandı

Peru'nun zengin tarihi, çığır açıcı bir keşifle bir kez daha dünya gündemine oturdu. Andina haber ajansının bildirdiğine göre, Supe Vadisi'nde, Caral arkeolojik sahası içinde, 3500 yıldan daha eski olduğuna inanılan bir antik kent bulundu. Arkeolog Ruth Shady'nin sekiz yıl süren titiz araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılan bu kent, Peñico adıyla anılıyor ve MÖ 1800 ile MÖ 1500 yılları arasında kurulduğu tahmin ediliyor.

Antik kuyudan binlerce yıllık bebek kalıntısı çıktı

PASİFİK'TEN AMAZON'A UZANAN TİCARET ROTASININ KALBİ

Penico, Pasifik kıyısı, And Dağları ve Amazon bölgeleri arasındaki ticaretin stratejik bir geçiş noktası olarak hizmet veriyordu. Bu özelliğiyle "sosyal entegrasyonu teşvik eden bir şehir" olarak tanımlanıyor. Ruth Shady, Penico'nun komşu bölgelerle ticari alışverişler için kilit bir konumda olduğunu vurguluyor. Keşif, eski Peru medeniyetlerinin karmaşık ticari ağlarını ve toplumsal yapılarını daha iyi anlamamızı sağlayacak önemli bilgiler sunuyor.

Gölden tarih fışkırdı

DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKAN MUHTEŞEM YAPILAR

Drone görüntüleri sayesinde antik kentte 18 anıtsal yapı tespit edildi. Bunların arasında törensel tapınaklar ve yerleşim kompleksleri dikkat çekiyor. Kentte bulunan tören salonlarından birinde, üzerindeki süslemeler ve objeler sayesinde kolayca ayırt edilebilen detaylar gözlemlendi. Bu salon, özellikle "pututus" çizimleriyle doluydu. Pututu, uzak mesafelerden ses taşıyabilen ve önemli toplantıları veya olayları duyurmak için kullanılan bir tür antik trompetin atasıydı. Salon ayrıca insan ve hayvan figürlerini tasvir eden heykeller, boncuklardan ve deniz kabuklarından yapılmış kolyeler gibi birçok törensel objeyi barındırıyordu.

KEŞİF ALANININ GÜVENLİĞİ İÇİN ÇAĞRI

Ruth Shady, bu keşfin MÖ 1800 ile MÖ 1500 yılları arasında bu medeniyetin karşılaştığı krizleri daha derinlemesine anlamak için önemli unsurlar içerdiğini belirtti. Arkeolog, Peñico'nun kamuya açık hale getirilmesini ve bütünlüğünü korumak için güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Halihazırda Caral, Aspero ve Vichama kentleri gibi üç başka arkeolojik alan halkın ziyaretine açık durumda. Peru, Cusco'daki İnka harabeleri Machu Picchu ve ülkenin orta kıyı çöl bölgesinde yer alan gizemli Nazca Çizgileri gibi sayısız arkeolojik bölgeye ev sahipliği yapıyor.