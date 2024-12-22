36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

Adana’da yürüdükleri yolda 36 aracın lastiğini bıçakla kestiği iddia edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler: “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz” dedikleri öğrenildi.

Olay, 20 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde buluşan Feyzullah K. ile arkadaşı Alper Ö., birlikte içki içti. Daha sonra evlerine dönmek için yola çıkan iki arkadaş, yürüdükleri sokakta park halindeki aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de olduğu 36 aracın lastiğini bıçakla kesti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

Sabah araçlarındaki zararı gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Feyzullah K., "Kafamız güzeldi, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptıklarımız için pişmanım" dedi. Arkadaşı Alper Ö. ise kendilerinde olmadıklarını, yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ile Alper Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

36 aracın lastiğini kestiler: ‘Kafamız güzelde hatırlamıyoruz’ dediler

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