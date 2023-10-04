36 bin gence büyük müjde! Ücretsiz verilecek

Avrupa Birliği (AB), 2005 doğumlu 36 bin gence Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilmeleri için bilet verecek. Programdan da Türkiye'deki gençler de faydalanabilecek.

KAYNAK: AA
36 bin gence büyük müjde! Ücretsiz verilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "DiscoverEU" programı kapsamında gençlerin ücretsiz seyahat edebilmeleri için bir uygulama başlattı.

Buna göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 2005 doğumlu 36 bin gence Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilmeleri için bilet verecek.

BAŞVURULAR 18 EKİM'E KADAR

18 yaşındaki 36 bin genç, internet üzerinden birkaç soruyu cevaplayarak bu imkanı elde etme şansına kavuşabilecek. Bunun için hazırlanan Avrupa Gençlik Portalı'ndaki sayfada bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar başvurular yapılabilecek.

TÜRKİYE'DEN GENÇLER DE KATILABİLECEK

AB ülkelerinin yanı sıra Erasmus+ programına dahil olan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den gençler, Avrupa Gençlik Portalı'ndaki soruları cevaplayarak ücretsiz tren biletlerini kazanabilecek.

EN FAZLA 30 GÜN BOYUNCA KULLANILABİLECEK

Ücretsiz seyahat imkanı elde eden gençler, biletleri 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasında en fazla 30 gün boyunca kullanabilecek.

Seçilen 36 bin genç, aynı zamanda toplu taşıma, kültürel mekanlar ve faaliyetler, konaklama, gıda, spor gibi alanları da kapsayan yaklaşık 40 bin noktada indirim imkanından faydalanabilecek. Biletler, Avrupa'nın bazı yerlerinde adalara veya tren imkanı olmayan bazı noktalara gidişler için de kullanılabilecek.

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