36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Karar Resmi Gazete'de

Kaynak: AA
36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Karar Resmi Gazete'de
Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen dallarda ve yerlerde hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi.

Karar uyarınca; 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 de sağlık teknikeri istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü merkezlerinde, 1'i de acil sağlık hizmetlerinde görev alacak.

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