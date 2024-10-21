36 kaçak göçmen tır dorsesindeki saman balyaları arasından çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
36 kaçak göçmen tır dorsesindeki saman balyaları arasından çıktı

Van’ın Muradiye ilçesinde bir tırın dorsesinde gizlenmiş 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün, Ünseli Mahallesi'nde bir tırı durduran ekipler, yaptıkları amada tırın dorsesindeki saman balyaları arasına gizlenmiş 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Gözaltına alınan tır sürücüsü İ.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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