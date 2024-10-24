36 yaşındaki mühendisin hayatı acılarla doluydu! TUSAŞ’taki saldırıda şehit olmuştu…

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerinde dün meydana gelen terör saldırısı gerçekleştirildi. 5 şehit ve 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Hain saldırıda; TUSAŞ kalite kontrolcüsü Cengiz Coşkun, TUSAŞ makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

HAYATI ACILARLA DOLU…

Terör saldırısındaki şehitlerimizden biri olan Zahide Güçlü Ekici’nin hayatı ise yürekleri dağladı. 1988 doğumlu olan Ekici, 2020 yılının sonlarına doğru annesini kaybetti. 2021'de ise tek çocuğu olan kızı 6 yaşında kanser oldu.

2 sene boyunca hastanede kalan küçük kızı, tedaviye olumlu yanıt vererek yakın zamanda evine geldiği belirtildi. Özellikle kanser olan çocuklara destekte bulunuyordu. Kızının eve döndüğü dönemde ise kendisi şehit düştü.

GÖKBEY'İN MÜHENDİSİ

TUSAŞ’ın millileştirme ve yerlileştirme projelerinde yer alan Zahide Güçlü Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen GÖKBEY helikopterinin imalatında da aktif olarak çalıştı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT OLDU

Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.