36 yıl sonra şehit sayıldı. Evine Türk Bayrağı asıldı

Afyonkarahisarlı er Osman Savsar 36 yıl sonra şehit olarak kabul edildi. Van'ın Çaldıran ilçesinde 1988 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanan Osman Savsar hayatını kaybetti. Ancak şehit kabul edilmedi. 21 yaşında hayatını kaybeden Osman Savsar'ın ailesi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın çabaları sonucu şehit sayıldı. Şehit Er Osman Savsar'ın annesi ve ağabeyinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Osman Savsar, 1988 yılında vatani görevini yaptığı Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlandı. Kardan kapanan yollar nedeniyle Osman Savsar kızaklar üzerinde kardan arındırılmış bölgeye kadar taşındı. Van'daki revire götürülmek istenen Savsar yolda hayatını kaybetti.

Jandarma er Osman Savsar'ın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi şehitlik için bir kaç kez başvuru yaptı ancak hep red cevabı aldı. Durumu öğrenen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tekrar başvuru yapıp işlemlere başladı. İşte o girişim sonuç verdi ve Jandarma Er Osman Savsar'ın şehit sayılmasına karar verildi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından Osman Savsar'ın şehit kayıtlarına geçtiği tebliğ edilince, İsmail Kumartaşlı da şehidin annesi Melahat Savsar, ağabeyi Basri Savsar ve kız kardeşi Serpil Karakaya'ya haberi vermek için evlerine gitti.

'DEVLETİMİZ, 36 YIL SONRA OĞLUNU ŞEHİT SAYDI'

Oğlunun şehit kabul edildiğini söyleyen İsmail Kumartaşlı, anne Melahat Savsar'a "Devletimiz, 36 yıl sonra bugün senin oğlunu şehit saydı. Biz de bunun haberini sana vermeye geldik. Bundan sonraki süreç içerisinde mezarının başına bayrağımızı asacağız. 36 yıl sonra geç de olsa devletimiz adına şanlı Türk bayrağımızı öperek sana teslim etmeye geldim, annem" dedi.

İsmail Kumartaşlı hem devlet hem de dernek adına iki Türk bayrağı teslim ettiği anne Melahat Savsar'ın yakasına da rozet taktı. Anne Savsar ise bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü. Güçlükle konuşabilen Melahat Savsar, oğlunun şehit sayılması için destek veren herkese dua etti.

Şehidin ağabeyi Basri Savsar da bu işlemle birlikte kendilerine dünyayı bahşettiklerini söyledi. Savsar "Şu bayrağı kapımızın önüne asabilmek, şimdi şehit olanların hepsinin evine bayrak asılıyor, bizim içimizde bu uhdeydi, asamadık; kabrine de asamadık. Şu anda şehitliği aldık, şu bayrağı kapımızın önüne asmak, şehidimizin kabrini yapmak, başına bayrağı asmak bizim gayemiz o. 36- 37 sene olmuş, biz şimdiye kadar zaten bir şey talep etmedik ama o bayrağın asılmaması bizi içimizden yaralıyordu. Biz sadece ona kavuştuk. Sebep olanlardan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.