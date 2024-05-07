363 torbacı yakalandı. Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi
363 torbacı yakalandı. Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 52 ilde Narkoçelik-15 operasyonu kapsamında 217 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ve bununla beraber 363 zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya ülke genelinde uyuşturucuya karşı yapılan operasyonların sonuncusunu kişisel X hesabından açıkladı. Narkoçelik-15 operasyonuna 936 ekip 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik köpeğinin katıldığını açıkladı.

52 ilde yapılan operasyonda İstanbul’da 38 buçuk kilo metamfetamin, 3 kilo bonzai ve 16 kilo kokain ve 40 torbacı şahıs yakalandı.

Bingöl’de 37 kilo skunk ve 2 torbacı, Osmniye’de 61 kilo skunk ve 4 torbacı, Bursa’da 5 torbacı, Balıkesir’de 20 buçuk kilo bonzai ve 3 buçuk kilo skunk bununla beraber 35 bin 963 uyuşturucu hap ve 5 torbacı yakalandı.

Yerlikaya, açıklamasının sonunda ise operasyona katılan polisleri tebrik ettiğini belirtti.

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