363 torbacı yakalandı. Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya ülke genelinde uyuşturucuya karşı yapılan operasyonların sonuncusunu kişisel X hesabından açıkladı. Narkoçelik-15 operasyonuna 936 ekip 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik köpeğinin katıldığını açıkladı.

52 ilde yapılan operasyonda İstanbul’da 38 buçuk kilo metamfetamin, 3 kilo bonzai ve 16 kilo kokain ve 40 torbacı şahıs yakalandı.

Bingöl’de 37 kilo skunk ve 2 torbacı, Osmniye’de 61 kilo skunk ve 4 torbacı, Bursa’da 5 torbacı, Balıkesir’de 20 buçuk kilo bonzai ve 3 buçuk kilo skunk bununla beraber 35 bin 963 uyuşturucu hap ve 5 torbacı yakalandı.

Yerlikaya, açıklamasının sonunda ise operasyona katılan polisleri tebrik ettiğini belirtti.