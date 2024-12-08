37. Avrupa Film Ödülleri’ne İspanyol damgası

Lucerna, İsviçre’de düzenlenen 37. Avrupa Film Ödülleri’nde, Jacques Audiard’ın yönetmenliğini üstlendiği Emilia Pérez, beş ödülle geceye damgasını vurdu. En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın Oyuncu ve Montaj ödüllerini kazanan bu sıra dışı yapım, sinema dünyasında yeni bir sayfa açtı. Gascón, ödül konuşmasında Avrupa’nın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerlerine olan inancını vurgularken, ailesine ve film ekibine teşekkür etti.

Karla Sofía Gascón: Özgürlük ve İnsan Hakları İçin Bir Sembol

Madridli oyuncu Karla Sofía Gascón, Avrupa Sineması’nda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan üçüncü İspanyol kadın oldu. Gascón, konuşmasında ailesine ve zor durumdaki topluluklara dikkat çekerek insan haklarının önemine vurgu yaptı: “Birçok yerde anneler çocuklarının suçlu olmasını eşcinsel olmalarına tercih ediyor. Bu zihniyeti değiştirmeliyiz.” Gascón, Emilia Pérez’in dünya çapındaki dağıtımında Netflix ve bağımsız yapımcıların rolünü de unutmadı.

LUCERNA’DA SÖNÜK TÖRENE ‘EMİLİA PÉREZ’ ENERJİSİ

Gece, sinemanın sanatsal ve politik mesajlarıyla dikkat çekti. Filistinli Hiam Abbass tarafından verilen En İyi Film ödülü, insan hakları ve demokrasi gibi temel değerleri öne çıkardı. Ödül töreninin ev sahibi Lucerna, tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfer sunsa da sinema dünyasından çok turist kalabalığına ev sahipliği yaptı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖDÜLLER VE MESAJLAR

Gecede, Gints Zilbalodis’in Letonya yapımı animasyonu Flow, En İyi Animasyon ödülünü alırken, No Other Land belgeseli, Filistin-İsrail eşitliği için güçlü mesajlar verdi. Ayrıca, Juliette Binoche başkanlığında düzenlenen tören, Avrupa sinemasının geçmişine ve geleceğine dair umut dolu bir vizyon sundu.

Avrupa sinemasının en iyilerinin ödüllendirildiği gece, hem sinema sanatı hem de toplumsal mesajlarıyla uzun süre konuşulacağa benziyor.