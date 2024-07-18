37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakınına madalya verildi

37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakınına madalya

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Türkiye, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve TSK, karadan, denizden ve havadan harekat düzenledi. Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974'te ateşkes sağlandı ve çatışmalar sona erdi.

Kıbrıs Adası'ndaki taraflar arasında 25 Temmuz 1974'te "Cenevre Görüşmeleri" başladı. Yunanistan ve Rum tarafının istekleri kabul etmemesi ve ada'daki Türk halkına karşı katliam yapma ihtimalleri, ikinci harekatı zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla 14 Ağustos 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya barış ve huzur getirildi. Harekat süresince Türk Silahlı Kuvvetleri, 498 Mehmetçik'i şehit verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, 2019'dan itibaren Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere Milli Mücadele Madalyası takdim ediyor. Bakanlık, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılıp şehit olanların yakınları ile gazilere, KKTC tarafından hazırlanan madalyaları 5 yıldır tevcih ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlık 2019'da, Milli Mücadele Madalyası'na layık görülen 498 şehit yakını ve 37 bin 69 gaziye madalyalarını takdim etti. Harekata katılarak adaya barış, huzur ve güven getiren 498'i şehit, 37 bin 69 gazi olmak üzere toplam 37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakını, Bakanlığın 5 yıldır yürüttüğü tevcih törenleriyle madalyalarına kavuştu.