37 darbeciye idam cezası

Düzenleme: Yavuz Biçer
37 darbeciye idam cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişiye idam cezası verilmesi kararlaştırıldı.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı dava mahkemece karara bağlandı.

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Aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişi mahkemece idam cezasına çarptırıldı, 14 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı.

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KDC'de, 19 Mayıs'taki darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti.

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Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunanların bazıları öldürülmüş, 51 kişinin de askeri mahkemede yargılanmasına başlanmıştı.

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