37 ilde gece karanlığında operasyon: 189 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ terör örgütüne karşı 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı tarafından koordine edildiğini ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polislerin kahramanlık gösterdiğini ve kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda 37 ilde toplam 189 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden en fazlası 27 kişiyle Ankara’da, en azı ise 1’er kişiyle Adıyaman, Bingöl, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Siirt ve Tokat’ta bulundu. Diğer illerde ise şüpheli sayısı şöyle oldu: Afyonkarahisar 11, Antalya 6, Batman 2, Bolu 2, Bursa 10, Çorum 3, Diyarbakır 9, Düzce 5, Erzurum 2, Gaziantep 5, Hatay 6, İstanbul 22, İzmir 7, Karabük 6, Kastamonu 2, Kayseri 4, Kırşehir 2, Kocaeli 10, Konya 3, Kütahya 4, Mardin 5, Osmaniye 4, Sakarya 4, Samsun 2, Şanlıurfa 5, Trabzon 6, Van 4, Yalova 2, Yozgat 2.

Yerlikaya, operasyonların sonucunu paylaşırken, terörle mücadelede kararlı olduklarını da vurguladı. Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.