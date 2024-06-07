37 motosiklet trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla 05-06 Haziran tarihlerinde düzenlenen denetimlerde, 27 ekip ve 78 personel görev aldı. Denetimlerde toplam 1169 araç ve sürücüsü kontrol edildi ve kusurlu görülen 398 araç ve sürücüsüne, 212'si kask takmamak nedeniyle olmak üzere, toplamda 1 milyon 35 bin 798 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 37 aracın trafikten men edildiği belirtildi.