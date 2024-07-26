37 yaşındaki kayıp adam ormanda ölü bulundu

Kaynak: İHA
37 yaşındaki kayıp adam ormanda ölü bulundu

Karabük’te kendisinden haber alınamayan bir kişi ormanda ölü bulundu.

Beşbinevler Mahallesinde yaşayan Yasemin Ç. (38) isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ozan Köse’den (37) haber alamadığını bildirdi.

Jandarma ekipleri 2 asayiş timi ve asayiş komando ekibi ile Köse’nin en son görüldüğü Üçbaş - Davutlar Grup Köy Yolu ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Kayıp ihbarından yaklaşık 12 saat sonra Köse ormanlık alanda iple ağaca asılmış halde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Köse’nin naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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