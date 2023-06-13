38 kişinin hayatını şoför kurtardı

Burdur-Antalya Karayolu'nda içinde 38 yolcusu bulunan otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Otobüsü kenara çeken kahraman şoför, tüm yolcuları araçtan indirdi. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

38 kişinin hayatını şoför kurtardı

İHA’nın haberine göre, olay, sabah saat 05.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında meydana geldi.

38 yolcusu ile İstanbul-Alanya seferini yapan Necati Şimşek idaresindeki 07 NDB 99 plakalı Alanyalılar Turizm’e ait yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, 38 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yolcular başka bir otobüs ile Alanya’ya gönderildi.

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